Не Xiaomi: китайский рынок смартфонов возглавил неожиданный бренд
Лидерство перешло vivo.
При упоминании китайских смартфонов многие вспоминают Xiaomi и Huawei. Другие производители приходят на ум реже.
Однако на родине – в Поднебесной – дела у Xiaomi и Huawei идут не лучшим образом. Их активно обходят конкуренты.
Исследовательская компания Counterpoint Research опубликовала интересный ТОП. Он касается брендов, контролирующих рынок смартфонов КНР.
Рейтинг учитывает период с 8 по 14 марта. Первое место завоевала vivo – впервые в истории. Ее доля составляет 24%.
На второй строчке – OPPO с результатом в 21%. Сейчас она – главный соперник vivo в Китае.
Замыкает тройку знаменитая Huawei. Санкции довели гиганта до 15%. Впрочем, это больше, чем у Xiaomi. Последняя в список Counterpoint Research не вошла.
Источник: counterpointresearch.com
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