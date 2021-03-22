Не ждали? Дональд Трамп создаст собственную соц. сеть, которая изменит всё!

И она все изменит.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к запуску собственной социальной сети, которая полностью изменит правила игры. Она составит серьезную конкуренцию Facebook, Twitter, Instagram и прочим разом.

Случится это уже через 2-3 месяца. Господин Трамп уверен, что новая платформа сразу же привлечет десятки, если не сотни, миллионов пользователей.

.@JasonMillerinDC said President Trump will be "returning to social media in two or three months" with "his own platform" that will "completely redefine the game" and attract "tens of millions" of new users. #MediaBuzz — #MediaBuzz (@MediaBuzzFNC) March 21, 2021

Напомним, что аккаунты Трампа были заблокированы в твиттере и Facebook. Видимо, в ответ он решил похоронить их с помощью более удобного сервиса, который переманит участников.

Подробности о новой социальной сети ожидаем в ближайшее время.

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