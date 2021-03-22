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Не ждали? Дональд Трамп создаст собственную соц. сеть, которая изменит всё!

22 Мар, 2021

Не ждали? Дональд Трамп создаст собственную соц. сеть, которая изменит всё!

И она все изменит.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к запуску собственной социальной сети, которая полностью изменит правила игры. Она составит серьезную конкуренцию Facebook, Twitter, Instagram и прочим разом.

Случится это уже через 2-3 месяца. Господин Трамп уверен, что новая платформа сразу же привлечет десятки, если не сотни, миллионов пользователей.

Напомним, что аккаунты Трампа были заблокированы в твиттере и Facebook. Видимо, в ответ он решил похоронить их с помощью более удобного сервиса, который переманит участников.

Подробности о новой социальной сети ожидаем в ближайшее время.

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