Не ждите iPhone 12 в сентябре. Он задержится

Такого прежде не было.

Apple выпустит смартфоны из линейки iPhone 12 позже обычного. Компания перенесет анонс и выпуск новинок по меньшей мере на октябрь из-за трудностей с разработкой и производством устройств. Об этом стало известно после заявления генерального директора производственного партнера Apple компании Broadcom Хока Тана.

По словам Тана, «основной продукт» крупного американского производителя смартфонов задержится, в связи с чем выручка Broadcom снизится в третьем квартале года. Под «основным продуктом» подразумевается iPhone, так как Broadcom является ключевым поставщиком модулей Wi-Fi для смартфонов Apple. Кроме этого, ранее Тан неоднократно говорил про компанию Apple с такой формулировкой, не имея права озвучивать название компании.

Ожидается, что презентация смартфонов из линейки iPhone 12 состоится в октябре. При этом, старт продаж новых моделей iPhone может быть отложен до ноября. Об этом ранее сообщили представители инвестиционного банка Cowen со ссылкой на собственные источники.

Во второй половине 2020 года Apple выпустит сразу четыре новых смартфона. Компания готовит 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Источник: Bloomberg.

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