Неделя с iPhone SE (2020). Вот пять главных косяков

Обратите внимание перед покупкой.

В нашем большом обзоре iPhone SE 2-го поколения мы пришли ко вполне закономерному выводу, что новый смартфон Apple явно не для всех. Особенно в России и особенно сейчас, когда цена устройства рассчитана из гипотетического курса доллара равного 100 рублям.

Тем не менее, спрос на новый iPhone SE есть, в том числе от еще тех, кто только планирует покупку. Специально для присматривающихся рассказали о пяти главных косяках iPhone SE 2-го поколения, обнаруженных спустя неделю использования.

1. Глупейшее ограничение #1

Начнем с того, что поражает сильнее всего. С непонятных, кажущихся совершенно искусственными, ограничений.

В первую очередь, на iPhone SE 2-го поколения не поддерживается жест Haptic Touch в «Центре уведомлений». Это такой жест, который позволяет зажать на любом оповещении и быстренько на него отреагировать. Например, ответить на сообщение, поставить лайк посту в соцсетях, сделать предварительный просмотр SMS и т.д.

При этом, Haptic Touch в новом iPhone SE есть. Он работает везде, кроме «Центра уведомлений».

Может это просто баг? Мы тоже так надеялись, но после сама Apple в ответ на запрос одного из пользователей подтвердила, что жест не работает. В общем, «не баг, а фича».

Очень странное решение Apple ограничить пользователей нового iPhone SE таким образом. К удобному управлению уведомлениями многие давно и плотно привыкли. После перехода на iPhone SE придется отвыкать, ничего не попишешь.

2. Глупейшее ограничение #2

А еще на новом iPhone SE не поддерживаются Live-обои. Их попросту нет в списке обоев, хотя и на iPhone 8, и даже на более старых айфонах они есть. Почему так произошло? Абсолютная загадка.

3. Широченные рамки

Впрочем, главным минусом нового iPhone SE все же стоит считать дисплей. На фоне более новых iPhone, что главное — почти всех Android-смартфонов последних двух лет, он кажется устаревшим.

И так происходит не только из-за широких рамок, которые являются очевидным основным недостатком экрана. С ними действительно все понятно — они широкие, заметные и ограничивающие дисплей.

Проблема еще и в самом ЖК-экране смартфона. Ему не хватает цветов, контрастности и банальной яркости. Разница в насыщенности цветов и контрастности между экраном iPhone SE 2-го поколения и любым смартфоном с OLED-дисплеем просто бросается в глаза.

И если эту разницу видеть каждый день не придется, то недостаток яркости будет ощущаться постоянно. Всю неделю использования iPhone SE на улице было по-весеннему солнечно. Пользоваться смартфоном в таких условиях было некомфортно. Банально плохо видно контент, приходилось присматриваться.

4. Аккумулятор — печаль

Емкость аккумулятора iPhone SE 2-го поколения составляет унылые 1821 мАч. И это плохо.

Нет, за первую неделю никаких претензий ко времени работы смартфона не возникло. Чаще всего аппарат ставился на зарядку уже вечером, при этом заряда оставалось прилично — 30% и выше.

Главный косяк из-за емкости аккумулятора нового iPhone SE вылезет позже. Чем ниже емкость литий-ионного аккумулятора, тем быстрее происходит его деградация. Мы неоднократно про это рассказывали. Это означает, что первоначальная емкость уменьшается быстрее.

Через год-другой остаточная емкость аккумулятора iPhone SE 2-го поколения упадет ниже 85-90%, в зависимости от того, правильно ли использовался смартфон. И вот тогда начнется. Заряд аккумулятора начнет таять на глазах. Это мы уже проходили с iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone 8 (подчеркните нужное).

5. Есть вопросы к камере

Где ночной режим съемки на iPhone, Apple? Вот наша основная претензия к камере. И если разобраться, то она реально обоснована.

Ночной режим съемки на iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max работает только на основной широкоугольной камере. У iPhone 11 она 12-мегапиксельная, почти такая же, как у iPhone XR и iPhone SE 2-го поколения. При этом, на последних двух смартфонах поддержки ночного режима съемки нет.

Когда фирменный ночной режим съемки Apple не появился на iPhone XR, это списали на недостающие смартфону возможности процессора A13 Bionic. Так говорила и сама компания Apple, которая на странице iPhone 11 прямо пишет, что ночной режим — во многом заслуга чип A13.

Но подождите, ведь у iPhone SE 2-го поколения такой же флагманский чип A13 Bionic. И та же широкоугольная камера с разрешением 12 Мп. Где ночной режим? Его нет. И это печально.

Вот такие неприятные косяки у iPhone SE 2-го поколения. А что в смартфоне не понравилось вам?

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