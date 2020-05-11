«Недорогие 120 Гц». Доступные смартфоны Xiaomi со сверхплавными экранами на подходе

Ждем в этом году.

Компания Xiaomi ведет работу над двумя новыми смартфонами, главной особенностью которых станут изогнутые экраны с частотой обновления 120 Гц. Согласно данным инсайдеров из соцсети Weibo, новые смартфоны разрабатываются под кодовыми названиями Apollo и Verthandi.

В утечке не уточняется, к каким линейкам относятся новые смартфоны Xiaomi. По предположению инсайдеров, одной из новых моделей может быть Xiaomi Mi Mix 4. Несмотря на то, что ранее компания объявила о прекращении выпуска смартфонов из этой линейки, косвенные знаки указывают на ее возвращение, подчеркнули обозреватели.

Кроме этого, один из новых смартфонов Xiaomi со 120-герцовым экраном должен оказаться более доступным. Выпустив такой смартфон, китайский бренд сделает ответ конкурентам, ранее выпустившим первые смартфоны с экранами с частотой обновления 120 Гц.

Первый смартфон с таким дисплеем готовит и компания Apple. Согласно свежей утечке от инсайдера Макса Вайнбаха, новые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут оснащены OLED-экранами с поддержкой технологии ProMotion. Она обеспечит дисплеям частоту обновления 120 Гц при работе с некоторыми типами контента.

Источник: GC.

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