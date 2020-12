Недорогие AirPods Max Sport могут выпустить уже в 2021 году

Бюджетный премиум.

Полноразмерные AirPods Max, как известно, стоят безумно дорого. Это своего рода Bugatti Veyron от мира беспроводных наушников. Но в будущем Apple планирует выпустить менее дорогую версию AirPods Max. По слухам, она получит название AirPods Max Sport.

Они окажутся на 150 долларов дешевле, а еще несколько легче, чем уже представленная модель.

Over-ear AirPods, $400, coming in the middle of next year. Sports silicone material, weighs about 290g, slightly smaller earpads.

— Apple RUMORs (@a_rumors1111) December 22, 2020