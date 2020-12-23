Недорогие AirPods Max Sport могут выпустить уже в 2021 году

Бюджетный премиум.

Полноразмерные AirPods Max, как известно, стоят безумно дорого. Это своего рода Bugatti Veyron от мира беспроводных наушников. Но в будущем Apple планирует выпустить менее дорогую версию AirPods Max. По слухам, она получит название AirPods Max Sport.

Они окажутся на 150 долларов дешевле, а еще несколько легче, чем уже представленная модель.

Over-ear AirPods, $400, coming in the middle of next year. Sports silicone material, weighs about 290g, slightly smaller earpads. — Apple RUMORs (@a_rumors1111) December 22, 2020

Инсайдер под ником Apple RUMORS пишет, что весить AirPods Max Sport будут 290 г (против 384 у AirPods Max). А стоить 400 долларов (вместо 549 долларов у старшей версии). Чашечки станут меньше, а материалы не такими премиальными. Но качество звука останется столь же крутым.

Когда? Примерно в середине 2021 года.

Источник: Twitter

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