Недорогой флагман Redmi K40 засветился в Сети

Первая конкретная утечка.

Компания Xiaomi начала процесс регистрации Redmi K40 — нового среднебюджетного смартфона, нацеленного на конкуренцию с флагманами. Сегодня Xiaomi внесла смартфон с модельным номером M2006J10C в базу данных 3C, в результате чего стали известны первые характеристики устройства.

Согласно данным с сайта 3C, смартфон Redmi K40 будет поддерживать 33-ваттную зарядку. В спецификациях отмечается, что новинка будет комплектоваться таким же зарядным адаптером, что и предшествующая модель Redmi K30 Pro.

Redmi K40 должен получить процессор MediaTek Dimensity 1000+ и до 12 ГБ оперативной памяти в максимальной конфигурации. Смартфон будет оснащен дисплеем с повышенной частотой обновления кадров. Согласно предыдущим утечкам, Xiaomi оснастит новинку экраном с частотой обновления 144 Гц.

Источник: GC.

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