Недорогой флагман Xiaomi со 144 Гц экраном на подходе

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Компания Xiaomi разрабатывает среднебюджетный смартфон нового поколения, направленный на массового потребителя. По словам инсайдера DigitalChatStation, компания готовит смартфон с экраном с частотой обновления 144 Гц и флагманским процессором MediaTek Dimensity 1000+.

Смартфон, название которого пока неизвестно, должен получить новейший процессор MediaTek с интегрированным 5G-модемом и жидкокристаллический экран нового поколения с повышенной частотой обновления. Сообщается, что частота обновления дисплея смартфона составит рекордные для устройств Xiaomi 144 Гц.

Нахождение смартфона в среднебюджетной ценовой категории указывает на то, что новинка, вероятнее всего, выйдет под брендом Redmi. По прогнозам, речь может идти о новом смартфоне из линейки K.

Источник: Weibo.

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