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Недорогой и качественный — адаптер питания для iPhone 12 от Xiaomi

1 Ноя, 2020

Недорогой и качественный — адаптер питания для iPhone 12 от Xiaomi

Дешево и круто.

Китайский техногигант Xiaomi выпустил адаптер питания, который идеально подойдет для вашего новенького Айфон 12 или 12 Про.

Новый зарядник с портом USB-C выдает мощность 20 Вт — столько же, сколько и оригинальный адаптер от Apple. Только стоит новинка намного дешевле — всего 6 долларов (менее 500 рублей). Для сравнения, фирменный купертиновский «блок» обойдется в 1990 рублей!

При этом качество традиционно для продукции Xiaomi отменное — есть все необходимые системы защиты, устройству выданы все сертификаты соответствия. Вопрос напрашивается сам собой: «А зачем платить больше?».

Новинка рассчитана на работу в сетях с напряжением от 100 до 240 В. Весит адаптер всего 43,8 г.

Источник: ITHome

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