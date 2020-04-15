Недорогой iPhone SE 2020 неожиданно порадует качеством съемки

Камера будет лучше, чем в iPhone 8.

Благодаря многочисленным утечкам про новый менее дорогой iPhone SE 2020 известно практически все. Единственное, что до сегодняшнего дня оставалось настоящей загадкой — характеристики камеры смартфона. Однако источники известного инсайдера Джона Проссера выяснили и это. Как оказалось, iPhone SE 2020 получит весьма крутую камеру.

iPhone SE 2020 будет оснащен одинарной 12-мегапиксельной камерой, как у iPhone XR, сообщил Проссер в своем YouTube-блоге. Камера будет иметь улучшенные характеристики по сравнению с iPhone 8. Диафрагма объектива составит f/1,8, размер пикселя — 1.4µm, оптическая стабилизация изображения останется на месте.

Камера iPhone SE 2020 позволит снимать видео с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду или с разрешением 1080p с частотой до 240 кадров в секунду. Смартфон будет иметь возможность съемки HDR-контента с записью стереозвука.

Отметим, что это первая информация от достоверного источника о камере iPhone SE 2020. Прежде о фотографических возможностях нового смартфона Apple ничего не было известно.

По словам Проссера, анонс iPhone SE 2020 случится на этой неделе, вероятнее всего, уже сегодня, 15 апреля.

Источник: YouTube.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (4,83 из 5, оценили: 6)

из 5, оценили: