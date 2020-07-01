Недорогой Redmi с OLED-экраном 120 Гц на подходе

120 Гц, которые будут по карману.

Компания Xiaomi готовится к выпуску первого смартфона с OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц под брендом Redmi. Утечка о смартфоне произошла в китайской социальной сети Weibo.

Согласно обнародованным данным, новый смартфон Redmi станет первым из линейки бренда со 120-герцовым OLED-дисплеем. Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 1000+ и получит поддержку скоростной зарядки с мощностью 33 Вт.

Предполагается, что речь идет о смартфоне Redmi K40, слухи о котором впервые появились в июне. По имеющейся информации, выход новинки может состояться уже в июле. Цена смартфона не раскрывается, но учитывая, что речь идет о бренде Redmi, он выйдет в среднебюджетной ценовой категории.

Источник: iGP.

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