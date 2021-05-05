Неконтролируемая ракета из Китая угрожает Земле — может упасть где угодно

Но не на территорию Россию.

Уже в эти выходные на Землю упадет ракета из Китая. Напомним, что тяжелая ракета-носитель Long March 58 весом 18 тонн, отправившая в космос модуль Tianha китайской станции, поломалась и стала полностью неконтролируемой. Ее точное место падения на данный момент предугадать нереально. Но наши эксперты из Роскосмоса уже знают, что на территорию России взбесившаяся ракета точно не упадет.

Предугадать примерное место крушения специалисты смогут только 7 или 8 мая. А упадет она 8 или 9 мая. Часть конструкции сгорит в атмосфере, а часть долетит до поверхности.

Теоретически ракета может рухнуть куда угодно. И это представляет существенную угрозу для людей. Ведь никто не гарантирует, что она упадет в океан, а не, скажем, на густонаселенный мегаполис.

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