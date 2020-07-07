Некоторые iPhone стремительно разряжаются на iOS 13.5.1. Есть способ исправить это
Пользуйтесь при необходимости.
Некоторые пользователи iPhone под управлением iOS 13.5.1 пожаловались на то, что их смартфоны стали разряжаться быстрее обычного. Согласно отзывам, iPhone теряют заряд аккумулятора в фоновом режиме, при этом заметно нагреваясь.
Столкнувшиеся с багом пользователи iPhone отмечают, что существование проблемы достаточно легко определить. Достаточно обратить внимание на статистику разряда аккумулятора в настройках iPhone. Если за разряд батареи iPhone отвечает пункт «Экран выкл.», то это означает, что устройство разряжается ускоренными темпами. В отдельных случаях на данный пункт приходится более часа активности в сутки.
Пользователи нашли временный способ решения проблемы. Вернуть iPhone в нормальное состояние помогает выполнение сброса смартфона с последующим восстановлением из резервной копии. Отметим, что перед выполнением сброса необходимо в обязательном порядке создать свежую резервную копию iPhone в iTunes или iCloud.
По словам бета-тестеров прошивки iOS 13.6, в грядущем обновлении подобного бага нет. Напомним, что iOS 13.6 находится на стадии тестирования несколько недель. Запуск iOS 13.6 ожидается до выхода финальной версии iOS 14.
Источник: iMore.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.