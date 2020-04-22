Некоторые модели iPhone 12 прилично задержатся

У Apple проблемки.

Apple начнет производство некоторых смартфонов из линейки iPhone 12 позже первоначально запланированного срока. Как сообщил аналитик Мин-Чи Куо, из-за того, что Apple приходится работать над новыми iPhone удаленным образом, новые флагманские смартфоны компании задержатся примерно на месяц.

Массовое производство 5,4- и 6,1-дюймовых iPhone 12 начнется в сентябре, сообщил эксперт. 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max, с «самым сложным дизайном», поступит в серийное производство только в октябре.

Apple может анонсировать все новые модели iPhone одновременно, но запустить их в продажу по отдельности. Прежде Apple уже делала так, например, выпуская iPhone X и iPhone XR.

Кроме этого, Куо заявил о вероятности задержки новых моделей iPhone с поддержкой диапазона 5G mmWave. В компании пришлось менять конструкцию таких моделей iPhone, что может привести к задержке их выхода более чем на месяц. Apple выполнила изменение конструкции iPhone 12 с поддержкой 5G mmWave в апреле, подчеркнул аналитик.

Источник: 9to5Mac.

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