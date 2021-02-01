Некоторые наушники Apple Beats получат аудиочип от MediaTek
Вот это поворот.
В основе наушников Beats – аудиочипы Apple W1. Что неудивительно, ведь компания давно куплена гигантом из Купертино.
К W1 претензий нет. Он обеспечивает стабильную и надежную связь по Bluetooth. Никаких особых проблем с воспроизведением звука для пользователей iOS.
Однако скоро Apple найдет W1 альтернативу. Причина – этой технологии не хватает на все продукты Beats. AirPods в приоритете.
Инсайдеры сообщают, что Apple придумала выход. В цепочку поставок будет включена китайская MediaTek. А точнее – ее “дочка” Airoha. Последняя уже несколько лет работает с Bluetooth-гарнитурами. В клиентской базе производителя – Sony, Pioneer и Philips.
Airoha предоставит Apple собственные аудиочипы. Предполагается, что их используют в самых дешевых моделях Beats. Например, в 50-долларовых вкладышах Beats Flex.
Источник: phonearena.com
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