Необычный концепт iPhone 14 — слайдер с A16 Bionic и зарядкой по воздуху

Вряд ли он будет таким.

Ютубер с популярного канала ConceptsiPhone опубликовал видео с концептуальным изображением iPhone 14. Выглядит устройство крайне необычно. Во-первых, у смартфона форм-фактор слайдера. Во-вторых, гаджет заряжается по воздуху с использованием технологии Air Charge.

Также, по версии ютубера, новинка будет базироваться на чипсете A16. Это 4- и 3-нанометровая SoC.

Разумеется, мы не верим, что Apple пойдет на столь радикальные изменения. Это не в традициях купертиновцев.

Нам повезет, если новый айфон хотя бы лишиться челки и получит сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Ведь нельзя исключать, что iPhone 14 станет еще одной копией iPhone 12, как и iPhone 13, но с некоторыми незначительными нововведениями.

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