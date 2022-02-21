Необычный смартфон OSOM OV1 представят летом — цена, характеристики
Таких смартфонов еще не было.
Разработчики знаменитого Essential Phone работают над новым девайсом. Называется он OSOM OV1. Гаджет с необычным дизайном представят летом, а продажи стартуют чуть позже.
Что значит название OSOM? Это производное от Awesome (Потрясающий, невероятный, крутой донельзя).
Что о нем известно? Немногое. Например то, что у него будет поддержка беспроводной (очевидно, скоростной зарядки). Также девайс смогут легко починить сами пользователи. Он будет сродни конструктору.
Наконец, известна расцветка: зеленая.
Одна из главных фишек: смартфон будет получать обновления Android почти также быстро, как Google Pixel.
Цена? Неизвестна.
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