Необычный Sony Xperia 1 II вышел в России на выгодных условиях

Это самый оригинальный флагман!

Компания Sony открыла возможность предзаказа своего нового необычного флагманского смартфона Xperia 1 II в России. Новинка получила оригинальный дизайн, отличающийся от большинства современных смартфонов, поддержку высокоскоростной съемки и дисплей с соотношением сторон 21:9.

Xperia 1 II оснащен вытянутым 6,5-дюймовым дисплеем CinemaWide с соотношением сторон 21:9 и разрешением 4K HDR OLED (1644×3840 пикселей). Экран поддерживает режим Creator на базе технологии CineAlta с цветопередачей, как в профессиональных видеомониторах и цветовой профиль DCI-P3.

Смартфон располагает системой из трех основных камер с разрешением 12 Мп каждая. Камеры оснащены оптикой ZEISS, специальным образом откалиброванной под смартфон. Оптика имеет покрытие ZEISS T* Coating, отвечающее за уменьшение бликов и достижение повышенного качества и контрастности при съемке в любых условиях.

Sony Xperia 1 II — первый смартфон с возможностью непрерывного отслеживания автофокуса и экспозиции при высокоскоростной серийной съемке. Реализовать это удалось благодаря технологии для работы со сменными объективами Alpha. Вычисления параметров для автофокуса и экспозиции происходят до 60 раз в секунду, за счет чего и получается добиться серийной съемки на совершенно новом уровне.

Отдельное внимание уделено съемке в условиях низкой освещенности. Двойной фотодиодный датчик, система автофокусировки, 3D-датчик iToF и новая большая матрица Exmor RS размером 1/1,7 дюйма обеспечивают повышенную в 1,5 раза светочувствительность по сравнению с предшествующей моделью. Как итог, снимки вечером и ночью получаются значительно более детализированными.

Еще одна интересная фишка камер смартфона — поддержка функции Imaging Edge for Mobile. Она дает возможность подключить смартфон к камерам Sony Alpha и использовать гаджет в качестве платформы для удаленного управления съемкой. В том числе для изменения настроек съемки.

Камера смартфона поддерживает функцию Cinematography Pro для съемки кинематографических видео с разрешением 2K HDR в 10-битном формате с частотой 120 кадров в секунду или с разрешением 4K HDR до 60 кадров в секунду.

За производительность смартфона отвечает система на процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Объем оперативной памяти — 8 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4000 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки с мощностью 21 Вт и быстрой беспроводной зарядки с мощностью 11 Вт.

Sony Xperia 1 II стал доступен для предзаказа на официальном сайте Sony. За предзаказ смартфона Sony дарит новые TWS-наушники WF-XB700 стоимостью 9 990 рублей.

Источник: Sony.

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