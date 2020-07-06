Неожиданная новинка Xiaomi: фитнес-браслет Mi Band 4C с «другим» дизайном

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Компания Xiaomi выпустила новый фитнес-браслет Mi Band 4C, который в значительной мере отличается от предшествующих моделей. Устройство получило нетипичный для линейки Mi Band дизайн, большой набор функций и низкую цену.

Xiaomi Mi Band 4C оснащен 1,08-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 220×128 пикселей. Гаджет располагает современным датчиком определения пульса, который способен работать в фоновом режиме, регулярно выполняя замеры.

Устройство отслеживает все популярные типы физической активности, включая велосипедную езду, плавание, бег и быструю ходьбу. Mi Band 4C защищен от попадания воды по стандарту 5ATM. В нем можно плавать, но не рекомендуется погружаться глубоко.

Емкость аккумулятора Mi Band 4C составляет 130 мАч. Гаджет работает до двух недель без необходимости подзарядки. Если отключить функцию регулярного определения пульса, время автономной работы повышается на треть.

С сегодняшнего дня Mi Band 4C был запущен в продажу в Малайзии по цене 99 малайзийских ринггитов (около 1 600 рублей). Ожидается, что устройство поступит в продажу в Китае и на площадке AliExpress в ближайшие недели. О запуске официальных российских продаж гаджета пока ничего неизвестно.

Источник: AH.

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