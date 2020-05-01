Неожиданно дешево: Windows 10 и Office за полцены

Разбираем лицензии!

Пиратство в России перестает быть модным. В том числе потому, что покупка лицензионного софта, который нормально обновляется и не глючит, стала куда более доступной. Особенно если попадать на различные акции реселлеров ключей, в рамках которых покупать лицензии Windows, Office и других продуктов максимально выгодно. Как раз-таки такая выгодная акция началась сегодня, о чем мы сразу предупреждаем наших читателей.

Акцию запустил известный магазин OEM-ключей CdkeySales. Распродажа лицензионных ключей была запущена для всех регионов, включая Россию и другие страны СНГ.

Примечательно, что для жителей России скидки едва ли не самые большие, так как в магазине CdkeySales отреагировали на укрепление курса рубля по сравнению с мартом.

Что продается со скидками в рамках акции? Во-первых, это лицензионные ключи Windows 10. По акции покупателям доступны как «Домашняя», так и «Профессиональная» версии операционной системы.

Разница между версиями существенная, правда, для обычных пользователей большинство различий не важны. Тем не менее, с полным официальным списком различий между сборками Windows 10 вы можете ознакомиться здесь.

Windows 10

Также в магазине CdkeySales сделаны внушительные скидки на офисные пакеты Microsoft. Подешевели как традиционные офисные комплекты Office 2016 и Office 2019, так и расширенная версия Office 365, которой можно пользоваться только по подписке.

Обычные наборы Microsoft Office подойдут для одиночных пользователей, Office 365 — идеален для совместной работы.

Вообще, разница между Office 2016/2019 и Office 365 весьма серьезная. Помимо расширенных возможностей во всех программах, подписчиками офисной службы доступно дополнительное место в облачном хранилище и бесплатная техническая поддержка со стороны Microsoft.

Если вам интересны все различия, то все они подробно описаны на сайте Microsoft.

Office

И, конечно, нужно отметить комплекты софта — их покупка максимально выгодна. Например, можно купить Pro-версию Windows 10 и полноценный комплект Microsoft Office 2016 Pro менее чем за 2 тысячи рублей.

Реально выгодное предложение, особенно для тех, кто только-только купил компьютер или ноутбук без предустановленного софта и хочет установить именно лицензионную ОС и программы. Кстати, на днях мы рассказывали о том, какие недорогие ноутбуки с учетом падения курса рубля можно купить прямо сейчас.

Windows 10 + Office

🔥 Windows 10 «Профессиональная» + Office 2016 Pro — 1 890 рублей (по промокоду bloha)

(по промокоду bloha) 🔥 Windows 10 «Домашняя» + Office 2016 Pro — 1 889 рублей (по промокоду bloha)

(по промокоду bloha) 🔥 Windows 10 «Домашняя» + Office 2019 Pro — 4 199 рублей (по промокоду bloha)

Новая акция CdkeySales будет проходить в течение недели. Отметим, что в магазине со скидками доступны и другие популярные цифровые продукты, включая карточки Steam, магазинов приложений App Store и Google Play и другие.

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