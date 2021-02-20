Неожиданно! iPhone 12 уступил в ночной съемке Ulefone Armor 11 5G

Защищенный ночной камерофон.

Защищенный смартфон Ulefone Armor 11 5G, о котором мы уже рассказывали вам, оказался круче в ночной съемке, чем Айфон 12. Все дело в отдельной 20-мегапиксельной ночной камере.

Благодаря этому объективу ночью девайс с тыльной пентакамерой сумел показать себя в условиях недостаточной освещенности лучше, чем iPhone 12 и Xiaomi Mi 10 Ultra.

Armor 11 5G быстро фокусируется ночью, снимает максимально четко и способен работать в изумительном в черно-белом режиме. А еще есть 2-кратный оптический ночной зум.

В общем, идеальный ночной камерофон.

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