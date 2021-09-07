Неожиданно, но iPhone 12 внесли в список устаревших устройств
Почему?
В базе данных регулятора FCC было замечено новое устройство для магнитной зарядки MagSafe под номером A2548 (оригинальная зарядка для Айфон 12 имеет номер A2140). Предполагается, что обновленный вариант получит магниты большей мощности, что позволит быстрее заряжать смартфоны, а также добавит в серию Айфон 13 реверсивную зарядку.
С какими смартфонами будет совместима новая зарядка? С новыми Айфон 13. А еще со всеми устройствам поколений Айфон 12. Последние почему-то указаны, как устаревшие. Странно, но факт.
По слухам, смартфоны серии Айфон 12 представят 14 сентября.
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