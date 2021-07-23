Неожиданно, но MIUI 11 смогли установить на iPhone

Как такой возможно?

В Интернете был обнаружен ролик, а также изображения, на которых видно, как фирменный интерфейс MIUI 11 для смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO заработал на Айфоне. Как такое получилось?

Все благодаря уязвимости checkm8. Можно загрузить MIUI 11 (на основе Android 11), поиграться, а после вернуться к iOS.

Напомним, что checkm8 обнаружили еще в прошлом году. Из-за нее айфоны и айпэды автоматически блокируются после десяти неудачных попыток ввода код-пароля.

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