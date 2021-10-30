Неожиданно, но самым дефицитным продуктом Apple оказалась салфетка за 2 тысячи

Вот так раз!

Нет, вовсе не Айфоны и даже не МакБуки являются наиболее желанными устройствами среди фанатов яблочной продукции. Больше всего поклонники жаждут салфетку. Ту самую, за 2 тысячи рублей, которую невозможно починить. Попробуйте заказать ее на сайте Apple. Удивитесь. Да, 10-12 недель!

Ждать поставки придется до следующего года! Тот же Айфон 13 Про вы сможете заказать и получить уже в декабре. А вот вожделенную салфетку — только в 2022-м! И даже не в январе, а в феврале. Спешите.

Почему обыкновенная микрофибра так интересна пользователям? Теряемся в догадках. Возможно, из-за дизайна. Или ценника. Ведь, согласитесь, хвастаться перед друзьями, что купил тряпку за две тысячи, это по-настоящему круто!

Еще не 1 апреля, но жизнь интересная, полна сюрпризов.

А вы уже купили тряпку от Эпл?

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