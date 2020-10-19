Неожиданно! В смартфоны серии iPhone 12 установлен замедленный вариант A14 Bionic

Apple, ну зачем!?

Судя по результатам тестов iPhone 12 и iPad Air 4 в бенчмарке AnTuTu, новые смартфоны Apple получили замедленный вариант 5-нм чипсета A14 Bionic.

Другого объяснения отставанию нет.

Итоговый балл iPad Air 4 на 17% больше, чем у iPhone 12. При том, что и там и там речь идет о версиях с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. У планшета быстрее процессор — почти на 10%. А производительность графической системы вовсе выше на 30%.

Зачем Apple это сделала? Эксперты AnTuTu предполагают, что причина — малая емкость аккумулятора iPhone 12. Слишком быстрая SoC сказалась бы на автономности устройства отрицательны образом. Кроме того, производительность A14 Bionic снизили, чтобы исключить перегрев смартфонов.

К слову, iPhone 12 Pro отстает от iPad Air 4 в AnTuTu уже не так сильно. Вероятно, что флагманский iPhone 12 Pro Max с самой емкой батареей покажет результат еще лучше (быть может, даже на уровне iPad Air 4).

Напомним, что Apple представила линейку iPhone 12 на прошлой неделе, 13 октября. Почитать о новых айфонах вы можете по следующим ссылкам:

Источник: GSMArena

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