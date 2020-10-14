Неприятно — в России взлетели цены на AirPods
Все AirPods теперь дороже.
После презентации смартфонов серии iPhone 12, состоявшейся вечером 13 октября, компания Apple неожиданно взвинтила цены на свои беспроводные наушники в России.
Подорожали все актуальные модели AirPods. Также подорожал и фирменный зарядный чехол.
Если раньше флагманские AirPods Pro стоили всего 20 990 рублей, то теперь за них придется выложить аж 24 990 рублей. AirPods с простым зарядным кейсом еще вчера можно было приобрести за 13 490 рублей. Теперь — 15 990 рублей. Они же, но с беспроводным зарядным футляром, обойдутся в 19 990 рублей вместо 16 990 рублей.
Беспроводной зарядный кейс стоит сейчас 7990 рублей. Раньше его можно было купить за 6590 рублей.
Вероятно, что рост связан с падением курса рубля по отношению к доллару и евро.
Будем надеяться, что официальные ритейлеры и серые дилеры не последуют примеру Apple, оставив цены на прежнем уровне.
К слову, на сайте Apple также выросли цены на Apple TV и чехол-батарею Smart Battery Case.
Источник: Apple
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