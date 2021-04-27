Неслабо: Apple оштрафовали в России на $12 миллионов долларов
Привет от ФАС.
Нигде Apple покоя нет – даже в России. Сообщается, что на компанию наложили крупный штраф – 12 миллионов долларов.
Решение вынесла ФАС – Федеральная антимонопольная служба. За что она наказала Apple? За злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
ФАС выступила в защиту “Лаборатории Касперского”. Последняя в 2019 году пожаловалась, что Apple создает барьеры для разработчиков ПО родительского контроля.
Apple имеет право не допускать в App Store любые программы. Что корпорация часто делает – в пользу собственных продуктов. “Лабораторию Касперского” такой принцип не устраивает.
Год назад ФАС предписала Apple изменить подход. Однако гигант из Купертино оспорил требование регулятора.
Сказанное Apple не помогло – судя по штрафу. Хотя платить его она не собирается.
Apple заявила, что обжалует решение ФАС в установленном порядке. Как думаете, получится?
Источник: tass.ru
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