Нет, iPhone 14 и iPhone 14 Max не получат дисплеи на 120 Гц — останутся с 60 Гц

Увы.

По словам инсайдера Росса Янга, Apple не сможет использовать 120-герцовые панели во всех моделях Айфон 14. Такие экраны, как и в случае с линейкой Айфон 13, получат только премиальные устройства. А именно: iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Почему? Дело в том, что у поставщика BOE нет достаточного количества LTPO-экранов. И произвести их столько, чтобы хватило на все новые айфоны, в этом году она точно не сможет. Можно рассчитывать на 2023-й год и Айфон 15, но и в этом господин Янг не уверен.

No since BOE doesn’t have enough LTPO capacity and have yet to ship any LTPO panels. Would be quite risky. Maybe in 2023…

— Ross Young (@DSCCRoss) January 15, 2022