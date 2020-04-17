Netflix разрешил бесплатно смотреть лучшие документалки. Где и как?

Халява!

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в открытом доступе 10 документальных сериалов и фильмов. Компания позволяет смотреть фильмы без ограничений на фоне режима самоизоляции и введения дистанционного обучения в ряде стран.

Netflix не в первый раз предоставляет бесплатный доступ к своим документальным фильмам. Прежде компания позволяла смотреть их только с ограничениями. Фильмы открывались для просмотра только преподавателям, которые могли устраивать показ для учащихся непосредственно через сам сервис. Кроме этого, просматривать фильмы разрешалось только один раз в полгода.

В этот же раз Netflix открыл полноценный доступ к 10 документальным фильмам для всех желающих. Фильмы были опубликованы на YouTube-канале Netflix. Прямо сейчас там доступны следующие фильмы:

«13-я»

«Абстракция: Искусство дизайна»

«Белые шлемы»

«В поисках кораллов»

«Малыши»

«Наша планета»

«Разъяснения»

«Сион»

«Снести Большой Дом»

«Точка. Конец предложения»

В настоящее время документальные фильмы опубликованы только с английскими субтитрами, но в Netflix пообещали добавить субтитры для еще 12 языков в ближайшие недели. Станут ли пользователям доступны субтитры на русском языке неизвестно.

Источник: YouTube.

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