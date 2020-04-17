Netflix разрешил бесплатно смотреть лучшие документалки. Где и как?
Халява!
Стриминговый сервис Netflix опубликовал в открытом доступе 10 документальных сериалов и фильмов. Компания позволяет смотреть фильмы без ограничений на фоне режима самоизоляции и введения дистанционного обучения в ряде стран.
Netflix не в первый раз предоставляет бесплатный доступ к своим документальным фильмам. Прежде компания позволяла смотреть их только с ограничениями. Фильмы открывались для просмотра только преподавателям, которые могли устраивать показ для учащихся непосредственно через сам сервис. Кроме этого, просматривать фильмы разрешалось только один раз в полгода.
В этот же раз Netflix открыл полноценный доступ к 10 документальным фильмам для всех желающих. Фильмы были опубликованы на YouTube-канале Netflix. Прямо сейчас там доступны следующие фильмы:
- «13-я»
- «Абстракция: Искусство дизайна»
- «Белые шлемы»
- «В поисках кораллов»
- «Малыши»
- «Наша планета»
- «Разъяснения»
- «Сион»
- «Снести Большой Дом»
- «Точка. Конец предложения»
В настоящее время документальные фильмы опубликованы только с английскими субтитрами, но в Netflix пообещали добавить субтитры для еще 12 языков в ближайшие недели. Станут ли пользователям доступны субтитры на русском языке неизвестно.
Источник: YouTube.
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