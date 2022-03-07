Netflix уходит из России
Надеемся, что не навсегда.
Согласно сообщению издания Variety (вот оно, на английском) официальный представитель Netflix заявил: “Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы приняли решение приостановить работу сервиса в России”.
Немногим ранее Netflix отказал российским властям в бесплатной трансляции основных двадцати каналов телевидения.
А вы смотрели Netflix?
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