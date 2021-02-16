Неубиваемый флагман Ulefone Armor 11 5G — пентакамера, ночное видение, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти

Неубиваемый и продвинутый.

Мы давно привыкли к огромным, тяжелым и технически отсталым защищенным смартфонам. Но Ulefone Armor 11 5G совсем другой. Он может похвастаться не только непробиваемым корпусом, но также крутой начинкой и по-настоящему интересной камерой. Какой будет цена? Пока не сообщается, но дешевле 600 долларов его точно продавать не станут.

Что в нем интересного?

Это первый в мире защищенный смартфон с ночным видением Night Vision. Для чего это пользователю? Например, для качественной съемки в условиях кромешной тьмы. Да, Ulefone Armor 11 5G в теории должен снимать ночью не хуже, чем Айфон 11 или Айфон 12.

Пентакамера! Пять датчиков! Главный на 48 Мп, инфракрасная ночная камера на 20 Мп (!), ультраширокоугольный модуль на 13 Мп, макрокамера на 2 Мп и сенсор глубины на 2 Мп. Селфи-камера здесь 16-мегапиксельная. Итого имеем аж 6 камер.

Характеристики такие: 6,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, чипсет Dimensity 800, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти, батарея на 5200 мА*ч. Скорость беспроводной зарядки достигает 10 Вт.

Защита по стандартам IP68/IP69K и военному стандарту MIL-STD-810G.



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