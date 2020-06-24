Неудачная прошивка «озеленила» экраны смартфонов Samsung

Беда.

Владельцы смартфонов Samsung столкнулись с неприятной проблемой. В результате установки последнего обновления, экраны ряда смартфонов Samsung обрели зеленый оттенок. Согласно многочисленным жалобам пользователей, проблема наблюдается на различных моделях смартфонов, включая популярные Galaxy S9, Galaxy Note9, Galaxy Note10 Lite и другие устройства.

Экраны пострадавших смартфонов Samsung приобретают зеленый оттенок при установке низкой яркости. В таком случае зеленый оттенок начинает становиться заметным по всему экрану, в особенности на черном фоне.

Пользователи пока не нашли способа решения проблемы. Точная причина сбоя на текущий момент не установлена. Следует отметить, что ранее схожая проблема произошла на флагманском смартфоне Galaxy S20 Ultra.

Samsung понадобилось всего несколько дней, чтобы выпустить небольшой программный патч, устраняющий проблему. Аналогичное оперативное исправление следует ожидать и владельцам более старых смартфонов Samsung.

Источник: SM.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)