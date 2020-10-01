Неуязвимый iPhone? Apple работает над гибким айфоном с функцией регенерации
Такой смартфон сможет «залечивать» повреждения дисплея.
Портал Cult of Mac сообщает, что Apple работает над гибким айфоном, который будет лишен главного недостатка подобных смартфонов. А это, как известно, хрупкость и недолговечность экрана. Более того — в теории такой iPhone вовсе окажется неуязвимым.
Купертиновцы создают такую гибкую панель, которая сможет самостоятельно восстанавливать повреждения.
Технология «залечивания» ран уже запатентована. Инженеры предлагают использовать как гибкие, так жесткие элементы в экране, а также покрыть панель самовосстанавливающимся слоем на основе эластомера. Это такой вязкий полимер с высокой эластичностью, его можно растягивать, но затем он принимает изначальную форму — как слайм.
В Apple уверены, что этот процесс можно сильно ускорить с помощью света, тепловой энергии и электроразрядов, а также сделать буквально бесконечным. И тогда эластомер будет мгновенно заполнять поврежденное пространство.
К сожалению, когда появится регенерирующий гибкий iPhone, мы не знаем. До запуска такого устройства могут пройти годы.
Пока же мы ждем премьеры модельного ряда iPhone 12. Смартфоны из этой серии — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и, возможно, еще один айфон — должны представить 13 октября.
Источник: Cult of Mac
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.