Неуязвимый iPhone? Apple работает над гибким айфоном с функцией регенерации

Такой смартфон сможет «залечивать» повреждения дисплея.

Портал Cult of Mac сообщает, что Apple работает над гибким айфоном, который будет лишен главного недостатка подобных смартфонов. А это, как известно, хрупкость и недолговечность экрана. Более того — в теории такой iPhone вовсе окажется неуязвимым.

Купертиновцы создают такую гибкую панель, которая сможет самостоятельно восстанавливать повреждения.

Технология «залечивания» ран уже запатентована. Инженеры предлагают использовать как гибкие, так жесткие элементы в экране, а также покрыть панель самовосстанавливающимся слоем на основе эластомера. Это такой вязкий полимер с высокой эластичностью, его можно растягивать, но затем он принимает изначальную форму — как слайм.

В Apple уверены, что этот процесс можно сильно ускорить с помощью света, тепловой энергии и электроразрядов, а также сделать буквально бесконечным. И тогда эластомер будет мгновенно заполнять поврежденное пространство.

К сожалению, когда появится регенерирующий гибкий iPhone, мы не знаем. До запуска такого устройства могут пройти годы.

Пока же мы ждем премьеры модельного ряда iPhone 12. Смартфоны из этой серии — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и, возможно, еще один айфон — должны представить 13 октября.

Источник: Cult of Mac

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