Неужели! iPhone 11 Pro долгожданно подешевел

Солидное снижение.

Некоторые российские ритейлеры сделали первые крупные скидки на iPhone 11 Pro — флагманский смартфон Apple, вышедший осенью 2019 года. Цена смартфона опустилась сразу на 10 тысяч рублей в рамках временных акций, которые устроили ведущие сети электроники.

Первым большую распродажу iPhone 11 Pro устроил ритейлер «М.Видео». В интернет-магазине началась акция «Внеплановая черная пятница», в рамках которой были сделаны скидки на различные смартфоны Apple, Samsung, Huawei и других брендов.

Цена iPhone 11 Pro с 64 ГБ памяти упала до 79 990 рублей. Скидка составила 10 тысяч рублей по сравнению с официальной стоимостью смартфона. Отметим, что это первая большая скидка, сделанная на iPhone 11 Pro в официальной российской рознице.

Кроме этого, по акции стало возможно приобрести 5,5-дюймовый iPhone 8 Plus по уменьшенной цене. Стоимость смартфона впервые опустилась ниже 40 тысяч рублей.

Что касается нового 4,7-дюймового iPhone SE 2-го поколения, скидку на который ждут многие поклонники техники Apple, то по состоянию на середину июля смартфон продается по официально установленной цене. Ожидается, что первые скидки на новый iPhone SE появятся осенью, после выхода новых моделей iPhone.

Источник: Bloha.ru.

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