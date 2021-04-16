Невероятный красный iPhone 13 Product(RED) на суперкачественных рендерах

Смотрится круто.

Инсайдер x7leaks вместе с ресурсом CoverPigtou опубликовали потрясающие рендеры iPhone 13. На них гаджет в фирменной расцветке Product(RED) можно оценить со всех сторон.

Девайс получил корпус, который вы вряд ли отличите от iPhone 12. Но вот модуль камеры другой. Во-первых, диагональное расположение. Во-вторых, увеличенный размер объективов (ждем крутого качества фотографий).

А еще уменьшенная челка с Face ID. Мне она не мешает, но многие почему-то хотят, чтобы купертиновцы от нее избавились. И, видимо, рано или поздно таки избавятся.

Ну а пока смотрим на изображения, облизываемся и ждем.

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