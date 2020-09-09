Next-Gen за три сотни долларов — Microsoft анонсировала бюджетную консоль Xbox Series S

Мощная и недорогая.

Компания Microsoft официально анонсировала игровую консоль нового поколения под названием Xbox Series S. Она поступит в продажу 10 ноября и будет стоить всего 299 долларов.

Кроме того, в этот же день можно будет приобрести и более мощную версию Xbox Series X. Она обойдется уже в 499 долларов.



Прием предварительных заказов стартует 22 сентября.

Главные отличия Xbox Series S от Xbox Series X — отсутствие дисковода (система предназначена исключительно для цифрового гейминга) и менее производительная начинка. У Series S тот же центральный процессор, что и у Series X, но не такая мощная видеокарта.



В Microsoft заявили, что и Xbox Series S и Xbox Series X предназначены для одних и тех же игр. Обе смогут похвастаться скоростью до 120 FPS, поддержкой функций DirectX Raytracing (трассировка лучей), Variable Rate Shading (оптимизация шейдинга) и Variable Refresh Rate (синхронизация частоты кадров).

Наконец, Xbox Series S станет самой компактной консолью Xbox в истории. Она меньше, чем первый Xbox, Xbox 360, Xbox One и Xbox Series X. Любопытно, что разница в размерах между Series X и Series S составляет внушительные 60%!

Конкурировать next-gen приставкам от Microsoft предстоит с PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition от Sony.

Источник: Business Insider

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