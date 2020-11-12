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Нейросеть определила Топ-10 самых счастливых песен

12 Ноя, 2020

Нейросеть определила Топ-10 самых счастливых песен

Компьютер поможет вам развеселиться.

Нейросеть начала помогать людям бороться с плохим настроением. И подобрала свой Топ-10 песен для счастья. Прослушаем их вместе. Поехали!

Пластинка

Нейросеть подбирала музыку на английском языке. Эта подборка поможет не только улучшить настроение, но и повысить работоспособность. Да, эта музыка понравится не всем. Всё-таки музыкальные вкусы у всех разные. Но дело не в этих конкретных композициях. А в критериях их выбора нейросетью. У вас могут быть совсем другие песни в «счастливом» списке. Но вашему плейлисту и представленному будет характерно:

  • Мелодия бежит быстро – с темпом 140-150 в минуту.
  • Создана в мажорной тональности.
  • Текст песен может быть о чём угодно. О каких-то моментах из вашей жизни или о полной ерунде.

Итак, вот Топ-10 от нейросеть:

А какие песни у вас вызывают самые яркие эмоции?

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