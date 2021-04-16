Ничего инновационного и экстраординарного. Весенняя презентация Apple будет скучной

Не круто.

Многие слышали, что 20 апреля состоится весеннее мероприятие Apple. Оно называется Spring Loaded и пройдет в режиме онлайн.

В рамках Spring Loaded представят несколько новинок. Только не ждите от Apple революции. Не будет ничего, что изменит мир.

Такого мнения придерживается Марк Гурман, известный инсайдер Bloomberg. У него хорошая репутация, он раскрыл немало секретов Apple.

По словам Гурмана – Apple не покажет “экстраординарных” или “особенно инновационных” продуктов.

Информатор уверен лишь в обновленных iPad Pro. Они станут преемниками текущих 11-дюймовых и 12,9-дюймовых моделей.

Но это рядовой апгрейд. Поразительного в планшетах мало. О других гаджетах эксперту неизвестно.

Гурман упомянул только iMac 2021. Однако появление моноблока на Spring Loaded он приравнял к чуду, “большому событию”.

Источник: bgr.com

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