Ничего инновационного и экстраординарного. Весенняя презентация Apple будет скучной
Не круто.
Многие слышали, что 20 апреля состоится весеннее мероприятие Apple. Оно называется Spring Loaded и пройдет в режиме онлайн.
В рамках Spring Loaded представят несколько новинок. Только не ждите от Apple революции. Не будет ничего, что изменит мир.
Такого мнения придерживается Марк Гурман, известный инсайдер Bloomberg. У него хорошая репутация, он раскрыл немало секретов Apple.
По словам Гурмана – Apple не покажет “экстраординарных” или “особенно инновационных” продуктов.
Информатор уверен лишь в обновленных iPad Pro. Они станут преемниками текущих 11-дюймовых и 12,9-дюймовых моделей.
Но это рядовой апгрейд. Поразительного в планшетах мало. О других гаджетах эксперту неизвестно.
Гурман упомянул только iMac 2021. Однако появление моноблока на Spring Loaded он приравнял к чуду, “большому событию”.
Источник: bgr.com
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