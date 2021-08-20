Ничего себе! Эксперты прогнозируют рост Ethereum до $40 000

Вот оно что!

Авторитетный ресурс «РБК», ссылаясь на мнения различных экспертов в области криптовалюты, пишет о перспективах роста Ethereum после того, как он перейдет на протокол 2.0.

Рэйнальд Маркис, один из топовых аналитиков портала NewsBTC, уверен, что будущее у Эфира исключительно радужное. По его словам, вторая криптовалюта (первая, напомним, это Bitcoin) поднимется с нынешних 3000 долларов до 40 тысяч и более. Чем дальше, тем богаче будут становиться держатели токенов. В идеале, конечно…

Еще зимой другой аналитик, на этот раз из компании Fundstrat Global Advisors утверждал, что цена Эфира вырастет до 10 тысяч долларов. Кроме того, объем транзакций в сети Ethereum 2.0 сравняется с объемом транзакций в сетях Visa и MasterCard.

В том, что Эфир будет дорожать день ото дня, уверен еще и главный эксперт 8848 Invest Виктор Першиков. Он говорит, что Эфир вполне может победить сам Биткоин в долгосрочной перспективе. Особенно после запуска сети 2.0, когда для генерации монет больше не будут нужны видеокарты, а появляться коины будут сами по себе на кошельках тех, у кого достаточное количество токенов.

На данный момент максимум для Эфира является сумма в размере 4300 долларов. Столько монета стоила в мае.

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