Никак не дождетесь посылку? Все из-за сбоя на таможне

Проблема серьезная.

Многочисленные жалобы россиян на застрявшие на российской таможне посылки получили объяснение. Согласно заявлению президента Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП) Владимира Саркисова, в базе данных таможенной службы России произошел сбой, который привел к значительному увеличению сроку оформления экспресс-грузов.

По словам Саркисова, в работе используемого Федеральной таможенной службы (ФТС) программного обеспечения регулярно случаются сбои. Кроме этого, ПО неоптимизировано для быстрой работы. В частности, Саркисов отметил, что ПО не позволяет выполнять быструю проверку паспортов, блокирует возможность передачи информации о посылке таможенному представительству и имеет прочие недоработки.

Из-за серии подобных сбоев к концу мая 2020 года на таможне скопились тысячи задержанных экспресс-грузов. По словам Саркисова, большая их часть уже выпущена, но существует вероятность повторения ситуации. Чтобы этого не случилось, Саркисов попросил главу ФТС принять необходимые меры.

Источник: Forbes.

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