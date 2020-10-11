Никаких 120 Гц — такой экран не получит даже флагманский iPhone 12 Pro Max

Увы.



Авторитетный сетевой аналитик Джон Проссер (Jon Prosser) поставил жирную точку в спорах на тему «будут в iPhone 12 экраны с частотой обновления 120 Гц или не будут». Увы, но нет!

Такого дисплея будут лишены не только относительно недорогие iPhone 12 Mini и iPhone 12, но и премиальный iPhone 12 Pro, а также флагманский исполин iPhone 12 Pro Max.

…is not coming. — Jon Prosser (@jon_prosser) October 10, 2020

Причины отказа от подобных панелей очевидны — у линейки iPhone 12 аккумуляторы небольшой емкости. Добавление 120-Гц экранов заметно бы ударило по автономности смартфонов.

Судя по всему, 120 Гц мы увидим уже в iPhone 13 (и то не во всех моделях).

Для чего вообще нужна столь высокая частота обновления? Например, для геймеров — в тех же мобильных шутерах плавность картинки заметно повышается, играть становится комфортнее.

Подобные панели уже устанавливаются в многочисленные девайсы на Android. Но там и емкость батарей заметно выше, чем у грядущих айфонов.

Презентации модельного ряда iPhone 12 состоится уже послезавтра, 13 октября.

Источник: Twitter

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