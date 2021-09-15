Никакой реверсивной зарядки у серии iPhone 13 нет, скорость магнитной зарядки прежняя
Разочарование.
Увы и ах, но никакой реверсивной зарядки, на которую все так рассчитывали, в поколении iPhone 13 нет. Кроме того, магнитная зарядка осталась точно такой же, что и в серии iPhone 12.
Мощность беспроводной зарядки стандарта Qi равна 7,5 Вт. Тогда и сейчас. Если, конечно, используете сторонний зарядник. А для фирменного Apple MagSafe это 15 Вт. Да, как и в прошлом году.
Из-за того, что в новых iPhone 13 батареи больше, то и заряжаться устройства будут, соответственно, дольше.
Почему так? Объяснение традиционно такое: чтобы аккумулятор прослужил дольше. Слишком мощная зарядка убивает батарею. Китайские производители этого не боятся, а вот Apple не хочет, чтобы вы видели 70% или 80% оставшегося ресурса уже через год после покупки новенького айфона.
Полезное и интересное на Блохе:
- Все iPhone 13 толще и тяжелее, чем их аналоги поколения iPhone 12
- В iPhone 13 челка меньше в ширину, но больше в высоту — попросту «толстая»
- Наконец-то — iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили дисплеи на 120 Гц с яркостью 1000 нит
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