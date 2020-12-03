Никуда не годится — iPhone 12 съедает порядка 40% зарядки за ночь

И снова проблемы с батареей.

Многочисленные пользователи вновь жалуются на аккумуляторы новеньких айфонов. На форумах начали появляться записи о том, что Айфон 12 съедает порядка 20-40% зарядки за ночь. Причем, даже тогда, когда связь 5G отключена (функционирует лишь Wi-Fi) и остановлены фоновые процессы.

Таким образом, автономность iPhone 12 никуда не годится даже в режиме ожидания.

Он разряжается примерно на 4% за 1 час. И это подтверждают реальные замеры!

К сожалению, в разделе настроек не указывается, что именно является причиной такого поведения новенького гаджета. Не помогает даже режим энергосбережения и отключение Bluetooth.

В Apple комментариев также не дают.

Возможно, что все дело в какой-то ошибке в iOS 14. Если это так, ждем заплатки и решения проблемы.

Источник: 9to5mac

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