Nintendo выпустила игру Kirby Fighters 2
Эта новость удивила обладателей консоли.
Компания Nintendo анонсировала и одновременно выпустила игру “Kirby Fighters 2”, которую ранее слила в официальный магазин до релиза. Игра является продолжением серии игр “Kirby: Triple Deluxe”, вышедших несколько лет назад.
В новой версии появилось множество новых режимов, которые не могут не радовать геймеров:одиночный режим игры, сюжетная игра на двоих, соревнования на четверых, где вы можете выбрать своих друзей или случайных игроков.
Игру можно приобрести в Nintendo eShop за 1499 рублей.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.