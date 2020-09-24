Nintendo выпустила игру Kirby Fighters 2

Эта новость удивила обладателей консоли.

Компания Nintendo анонсировала и одновременно выпустила игру “Kirby Fighters 2”, которую ранее слила в официальный магазин до релиза. Игра является продолжением серии игр “Kirby: Triple Deluxe”, вышедших несколько лет назад.

В новой версии появилось множество новых режимов, которые не могут не радовать геймеров:одиночный режим игры, сюжетная игра на двоих, соревнования на четверых, где вы можете выбрать своих друзей или случайных игроков.

Игру можно приобрести в Nintendo eShop за 1499 рублей.

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