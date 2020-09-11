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Nintendo выпустила специальную версию Switch Fortnite Edition

11 Сен, 2020

Nintendo выпустила специальную версию Switch Fortnite Edition

Новая гибридная консоль отличается неповторимым дизайном.

Компания Nintendo совместно с Epic Games выпустили специальную версию гибридной консоли Switch Fortnite Edition. В комплекте идут доп-станция с аватарками персонажей культовой игры Fortnite и эксклюзивный желтый Joy Con. При загрузке игры в Switch пользователь получит бонус 2000 игровых баксов. Сегодня к Epic Games проявляют особый интерес в связи с конфликтом, который возник у компании с Apple.

Напомним, что 9 сентября Apple подала претензию корпорации Epic Games, так как она отказалась оплачивать обязательную комиссию, установленную в App Store. В культовой игре для смартфонов Fortnite производитель создал новую систему оплаты, которая обходила обязательную 30% комиссию Apple. Игроки могли покупать товары напрямую через производителя, а не через платежную систему App Store.

Nintendo выпустила специальную версию Switch Fortnite Edition

Возможно это громкое судебное разбирательство сыграет на руку корпорации Epic Games, ведь спрос на новую консоль уже чрезвычайно высок. О том, сколько будет стоить Switch Fortnite Edition, пока не сообщается. Устройство поступит в продажу в Европе уже 30 октября.

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