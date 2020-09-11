Nintendo выпустила специальную версию Switch Fortnite Edition

Новая гибридная консоль отличается неповторимым дизайном.

Компания Nintendo совместно с Epic Games выпустили специальную версию гибридной консоли Switch Fortnite Edition. В комплекте идут доп-станция с аватарками персонажей культовой игры Fortnite и эксклюзивный желтый Joy Con. При загрузке игры в Switch пользователь получит бонус 2000 игровых баксов. Сегодня к Epic Games проявляют особый интерес в связи с конфликтом, который возник у компании с Apple.

Напомним, что 9 сентября Apple подала претензию корпорации Epic Games, так как она отказалась оплачивать обязательную комиссию, установленную в App Store. В культовой игре для смартфонов Fortnite производитель создал новую систему оплаты, которая обходила обязательную 30% комиссию Apple. Игроки могли покупать товары напрямую через производителя, а не через платежную систему App Store.

Возможно это громкое судебное разбирательство сыграет на руку корпорации Epic Games, ведь спрос на новую консоль уже чрезвычайно высок. О том, сколько будет стоить Switch Fortnite Edition, пока не сообщается. Устройство поступит в продажу в Европе уже 30 октября.

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