Nintendo выпустит новую версию консоли Switch — на этот раз с OLED-дисплеем

Официально.

Японская компания Nintendo официально анонсировала новую версию своей сверхуспешной гибридной консоли Nintendo Switch (гибридная значит позволяет играть как в портативном режиме, так и подключив приставку к телевизору). Речь идет о модели с 7-дюймовым OLED-дисплеем с тонкими рамками.

Купить устройство можно будет 8 октября.

Стоимость в России составит 30 500 рублей (обычная версия Switch стоит 23 000 рублей, исключительно портативная Switch Lite еще дешевле)



Все аксессуары, которые выпускались для предыдущих ревизий Switch, можно использовать и с новой моделью.

Производитель обещает улучшенные динамики, новую фирменную подставку, 64 ГБ встроенной памяти для игр, встроенный LAN-порт.

А вот по железу, увы, никаких нововведений. Внутри Switch OLED останется прежней. Таким образом, единственное по-настоящему важное нововведение — OLED-дисплей. Играть в портативном режиме станет приятнее, станет веселее.

Что почитать еще?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)