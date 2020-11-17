Ночная видеосъемка на iPhone 12 Pro — сравниваем с iPhone 11 Pro Max

Кто лучше?

Мы уже показали вам, как фотографирует iPhone 12 Pro ночью, а также продемонстрировали портретные кадры. Не хуже и не лучше, чем iPhone 11 Pro Max. Теперь же выясним, как справляется новенький премиальный айфон с ночной видеосъемкой. И также сравним с флагманом 2019 года.

Новый iPhone 12 Pro прекрасно подойдет для тех, кто хочет делать качественные видео в разном разрешении (вплоть до 4K).

И при дневной и при ночной съемке он демонстрирует отличную детализацию. Благодаря широкому динамическому диапазону видео приобретает некий киношный вид. Если владеете базовыми операторскими навыками, видео на iPhone 12 Pro будут получаться изумительными.



Кроме того, iPhone 12 Pro обладает феноменальной стабилизацией. Даже при ходьбе плавность сцены сохраняется.



Да, у iPhone 11 Pro Max также отличная стабилизация, но у iPhone 12 Pro она еще лучше.



К слову, излишней яркости при съемке видео на iPhone 12 Pro, которая была замечена на фото, нет.



И iPhone 12 Pro и iPhone 11 Pro Max снимают очень хорошо в условиях недостаточной освещенности. Но iPhone 12 Pro делает это несколько лучше.

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