Nokia 10 даст жару — флагманский Snapdragon 875, топовая камера и сапфировое стекло

Правильная Nokia.

Возможно, что в скором времени мы наконец-то увидим по-настоящему крутую Nokia. Речь идет о Nokia 10 PureView.

По слухам, гаджет оснастят флагманской SoC и топовой камерой.

Итак, три причины, по которым у Nokia 10 есть все шансы потягаться с самыми дорогими флагманами на рынке.

Первая — чипсет Snapdragon 875. Эта SoC нового поколения, судя по ранним тестам, превосходит все то, что есть сейчас, включая A14 Bionic (стоит в iPhone 12) и Kirin 9000 (сердце флагманской серии Huawei Mate 40).

Вторая — великолепная камера PureView с оптикой Zeiss. У Nokia 10 есть все шансы стать одним из лучших камерофонов на рынке.

Наконец, смартфон скорее всего получит сапфировое стекло. Напомним, что в прошлом, когда Nokia была независимой компанией, в ее топовых телефонах использовалось сапфировое стекло. Оно отлично защищает дисплей от повреждений, на нем почти не появляются царапины. Интересно будет сравнить его с Ceramic Shiled от Apple.

К сожалению, сроки появления такой ультимативной Nokia не называются. Скорее всего это случится во второй половине 2021 года.

Источник: NokiaPowerUser

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