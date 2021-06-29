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Nokia 105 4G: цена, характеристики, дата выхода

29 Июн, 2021

Nokia 105 4G: цена, характеристики, дата выхода

Недорого.

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, выпустила телефон (именно телефон, а не смартфон) Nokia 105 4G. Это первый кнопочный девайс с поддержкой популярной платежной системы AliPay (актуально для Китая, нам здесь все равно).

Гаджет продается и в РФ.

Цена

В РФ девайс предлагается за 2990 рублей.

Характеристики

  • SoC: Unisoc T107
  • Экран: 1,8-дюймовый с разрешением 120 на 160 пикселей
  • Аккумулятор: 1020 мА*ч
  • ОЗУ: 128 МБ
  • Накопитель: 48 МБ
  • Остальное: FM-радио, фонарик
  • Вес: 80 г

Дата выхода

Уже!

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