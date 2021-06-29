Nokia 105 4G: цена, характеристики, дата выхода
Недорого.
Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, выпустила телефон (именно телефон, а не смартфон) Nokia 105 4G. Это первый кнопочный девайс с поддержкой популярной платежной системы AliPay (актуально для Китая, нам здесь все равно).
Гаджет продается и в РФ.
Цена
В РФ девайс предлагается за 2990 рублей.
Характеристики
- SoC: Unisoc T107
- Экран: 1,8-дюймовый с разрешением 120 на 160 пикселей
- Аккумулятор: 1020 мА*ч
- ОЗУ: 128 МБ
- Накопитель: 48 МБ
- Остальное: FM-радио, фонарик
- Вес: 80 г
Дата выхода
Уже!
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