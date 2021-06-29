Nokia 105 4G: цена, характеристики, дата выхода

Недорого.

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, выпустила телефон (именно телефон, а не смартфон) Nokia 105 4G. Это первый кнопочный девайс с поддержкой популярной платежной системы AliPay (актуально для Китая, нам здесь все равно).

Гаджет продается и в РФ.

Цена

В РФ девайс предлагается за 2990 рублей.

Характеристики

SoC: Unisoc T107

Экран: 1,8-дюймовый с разрешением 120 на 160 пикселей

Аккумулятор: 1020 мА*ч

ОЗУ: 128 МБ

Накопитель: 48 МБ

Остальное: FM-радио, фонарик

Вес: 80 г

Дата выхода

Уже!

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