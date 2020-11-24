Nokia 8000 4G и 6300 4G – новые бюджетные кнопочные смартфоны выйдут на российском рынке

Уже можно сделать предварительный заказ.

Пару недель назад HMD Global официально анонсировали Nokia 8000 4G и Nokia 6300 4G. Технологический гигант не сдается и планирует занять свою нишу на рынке мобильных устройств. На днях в компании подтвердили, что устройства появятся и на российском рынке.

Стоимость Nokia 8000 4G составит всего 7500 рублей, а Nokia 6300 4G обойдется покупателям в 5000 рублей (55,5 евро). Нет, это не Android, а в качестве операционной системе будет использоваться так называемая KaiOS. Минусом такой ОС является отсутствие поддержки некоторых важных приложений, к примеру WhatsApp и Google Map.

В Nokia 6300 4G используется 2,4-дюймовый экран и процессор Snapdragon 210, 512 МБ и 4 ГБ встроенной памяти. Также можно расширить память до 32 ГБ посредством MicroSD. Емкость аккумулятора равна 1500 мА*ч.

В Nokia 8000 4G установили 2,8-дюймовым ЖК-экран, а в качестве процессора используется Snapdragon 210, оперативной памяти здесь 512 МБ, а свободной – 4 ГБ. В роли камеры выступает сенсор на 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 1500 мА*ч. Производитель обещает до 28 дней в режиме ожидания и до 3 часов в режиме разговора в сети 4G.

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